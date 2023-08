Jedenáct let starý případ je už pátým dílem seriálu Deníku, který společně s Rudolfem Flaškou, vedoucím Odboru obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, připomíná vraždy, jež po roce 1990 otřásly Karlovarským krajem.

Manželský pár podnikal v oblasti financí, obstarával půjčky, zabýval se i přeprodejem zboží z Číny. Že kolem manželů není něco v pořádku, oznámil jejich rodinný přítel 2. července roku 2012, protože už měli delší dobu nedostupný telefon, neozývali se své dceři v Kazachstánu a kolem jejich domu v Dalovicích byl cítit zápach a za okny bylo vidět plno much.

„Ve stejný den jsme provedli násilný vstup do domu, kde jsme v přízemí nalezli muže se třemi střelnými poraněními a v ložnici v prvním patře ženu s jedním střelným zraněním. Že by šlo nejdříve o vraždu a následně sebevraždu, jsme ihned vyloučili, protože oba měli tělo včetně obličeje překryté přikrývkou. To byla známka toho, že vraždy se mohl dopustit někdo z blízkého okolí,“ vypráví kriminalista a pokračuje: „Zjistili jsme, že u domu chybí osobní auto značky Mercedes a klíčky od něho. Vozidlo jsme dali hned do pátrání.“ K vraždě mělo podle znalců dojít dva až tři týdny před ohledáním místa činu.

Policisté se při pátrání po pachateli soustředili na místní cizineckou komunitu. Cenné informace jim poskytla známá manželů, která jim v roce 2004 pomáhala vyřídit potřebné formality k pobytu v České republice. Ta vyšetřovatelům sdělila, že zavraždění založili asi v roce 2006 firmu se svými známými – rovněž manželským párem – a společně na tuto firmu pořídili v Dalovicích jeden dům, který ovšem po rekonstrukci shořel. Ještě předtím ale došlo ke značným neshodám mezi oběma páry. „Společník zavražděného měl firmu přepsat na sebe. Došlo zde k určitým machinacím, které nakonec vyústily ve velkou nevraživost,“ říká šéf karlovarské kriminálky.

6. července dostávají vyšetřovatelé dobrou zprávu. Pohřešovaný mercedes se našel nedaleko Dubrovníku v Chorvatsku. „Zjistili jsme, že vozidlo řídil podezřelý. Ve stejné obci – Mali Zaton – byla už přitom 2. července nalezena v moři mrtvola muže se střelným poraněním hlavy. Přes bundu, kterou měl na sobě, měl kancelářskou páskou připevněn betonový kus zdi o váze přibližně 15 kilogramů. Po vytažení z vody bylo zjištěno, že se jedná o muže ve vysokém stupni rozkladu,“ vzpomíná Flaška.

6. července současně nahlásil jistý majitel pramice, že mu kdosi manipuloval v obci Mali Zaton s loďkou. „Při ohledání loďky se na ní našla nábojnice, která odpovídala střelné zbrani, jíž byl zastřelen manželský pár v Dalovicích. Vše do sebe začalo zapadat. Na loďce byly zajištěny i biologické stopy. Veškeré poznatky nás nakonec dovedly k tomu, že nalezené tělo v moři je podezřelý z Dalovic, který spáchal sebevraždu. My jsme se následným vyšetřováním dozvěděli, že v červnu odjel za svými známými do Černé Hory, kam za ním přijela i manželka. Chtěl, aby mezi sebou vyřešili rodinné spory. To se nestalo. Odvezl ji na letiště a sdělil jí, že neví, kdy se vrátí domů. Když 24. června volala známým do Černé Hory, tak jí řekli, že už se z letiště nevrátil,“ pokračuje šéf kriminálního odboru. Jeho poslední kontakt se známými z Černé Hory byl 23. června, kdy poslal textovou zprávu v ruštině, která v překladu znamenala: „Jsem na místě. V loďce.“ Podezřelý měl podle něho svým známým na návštěvě v Černé Hoře sdělit, že se svým obchodním partnerem neměl v posledních letech dobré vztahy. Oběť ho měla podvést o stovky tisíc amerických dolarů, když muži půjčil peníze na dovoz kontingentu sprchových koutů z Číny.

Jak Flaška potvrzuje, okolnosti úmrtí údajného pachatele byly poněkud podivné. Našla se nábojnice, ale střelná zbraň ne. „Po Karlových Varech se pak říkalo, že si tady účty vyřizovala kazachstánská mafie, respektive mafie ze zemí bývalého Sovětského svazu. Ale všechny indicie nás dovedly k tomu, že to byla skutečně sebevražda,“ uzavírá vyšetřovatel.