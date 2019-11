Původně byly náklady odhadovány na 28 milionů, nyní se podle náměstka Petra Bursíka (ODS) vyšplhají na zhruba 40 milionů korun. „Rozpočet zvedla nová krenotechnologie za asi 13,8 milionu, nové podlahy za 2,6 milionu a nový podhled za 3,4 milionu, což v prvotních úvahách vůbec nebylo,“ vysvětlil Bursík. Na Vřídelní kolonádu má nyní město v rozpočtu 21 plus pět milionů a v roce 2020 je v rozpočtu alokovaná částka na další stavební práce. „Nyní se postavilo lešení a sundavá se podhled, což je zhruba 70 tun betonu. Pak přijde na řadu nová podlaha a strop mezi suterénem a vřídelní síní. Než se zalije betonem, tak se spustí nádrž. Pak se budou dělat skleněné stěny,“ doplnil Bursík, který stále doufá, že práce budou skončeny do zahájení lázeňské sezony v příštím roce.

Že je Vřídelní kolonáda v katastrofálním stavu a potrubí v podzemí také, potvrdil i zastupitel a člen pracovní skupiny Pavel Bouška (Karlovaráci). „Mám-li to k něčemu přirovnat, pak k autu. Rozhodli jsme se opravit nejen karoserii, ale provést i generálku motoru. Chceme předat opravu ´na klíč´, tedy v přijatelném a uživatelsky komfortním stavu,“ řekl Bouška. Jenomže na opravu není zatím dost peněz. Členové pracovní skupiny věří, že zvýšení rozpočtu na opravu Vřídelní kolonády zastupitelstvo schválí. Podle opozice, především KOA, by měly Karlovy Vary jednat o finanční spoluúčasti při opravě Vřídla se státem. „V tom městu vyčítám dlouhodobou pasivitu či spíše absenci. My jsme ta jednání započali, ale současné vedení města v té věci neudělalo vůbec nic. Až později se začal angažovat doktor Bouška. Zcela zbytečně jsme ztratili řadu měsíců,“ uvedl zastupitel a bývalý primátor Petr Kulhánek (KOA). Podle něho se má stát logicky podílet na správě svého vlastnictví, jímž léčivé prameny jsou. Také Piráti v předchozích měsících odhadovali, že částka za rekonstrukci bude vyšší. „Kolonáda byla v posledních 20 letech výrazně podfinancována, a tak se při prvním ´kopnutí do země´ vyvalilo více problémů, než se očekávalo,“ uvedl Jindřich Čermák. Podle něho je chabá také informovanost zastupitelů i veřejnosti o průběhu stavby.