"Předpokládáme, že interiéry síně budou hotovy do konce března. V půlce dubna by se pak měl uskutečnit první zkušební výtrysk vřídla po jeho návratu do síně," informoval náměstek primátorky Petr Bursík (ODS).

Slavnostní a oficiální zprovoznění by mělo být součástí zahájení lázeňské sezóny. Ta je letos naplánována na 6. až 8. května. "Při této příležitosti bude vřídlu požehnáno a bude také vysvěceno," uvedl Bursík.

Do tohoto data by podle mluvčího radnice Jana Kopála měla být také zrekonstruována skleněná kopule, která se tyčí nad vřídelní síní a je rovněž v havarijním stavu. Město na to má ale už jen tři měsíce. Její renovace není přitom vůbec jednoduchá. O špatném technickém stavu se vedení města dozvědělo až během rekonstrukce síně před dvěma lety. Výplň kopule je uměleckým dílem a byla v 70. letech minulého století vyrobena v někdejší sklárně v Železném Brodě. Jedná o speciální lehané sklo, přičemž firem, které ho dnes dělají, je v republice velmi málo. "Nakonec se nám podařilo sehnat společnost, která to dokáže. Kopule by měla být hotová do zahájení sezóny," upřesnil Kopál.

Otázkou zatím zůstává, co bude s provizorní masivní mísou, z níž vřídlo šest let před kolonádou tryskalo. "Je bohužel na dvou místech prasklá. Přitom jsme uvažovali o tom, že bychom ji přesunuli někam jinam. Nabízela se možnost umístit ji jako propagaci města před vjezd do Karlových Varů. Pokud bychom našli způsob, jak ji transportovat, tak toto využití by bylo ideální," dodala primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).