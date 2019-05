Karlovy Vary /VIDEO/ - Do konce letošního roku by měla být dokončena rekonstrukce Vřídelní kolonády, která bude stát 28 milionů korun.

Město zde počítá i s novinkami. V uplynulých dnech jeřáb složil před kolonádu novou nerezovou akumulační nádrž o váze 5,5 tuny, která bude preventivně sloužit jako záložní rezervoár vřídelní vody, pokud by při opravách v podzemí došlo k havárii. V takovém případě by pak během dvanácti hodin čerpadla vřídelní vodou tuto akumulační nádrž o hmotnosti 50 tisíc litrů naplnila a lázeňské domy, které jsou na vřídelní vodě závislé, by tak nezůstaly na suchu. Město nyní řeší i materiál, který bude použit kolem Vřídla.