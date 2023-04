Svědkyně nejdříve tvrdila, že viděla poblíž Chebského mostu skočit ženu do řeky za psem, pak ale zcela obrátila.

Rozsáhlou pátrací akci zažily Karlovy Vary v neděli večer. Nad městem létal vrtulník s termovizí, do akce bylo nasazeno mnoho policistů i hasičů, kteří pátrali po ženě v řece Ohři. Tu se ale ani po několika hodinách najít nepodařilo. "Přijali jsme před nedělní 19. hodinou hlášení, že do řeky měla poblíž Chebského mostu skočit žena za svým psem. Místo začali prohledávat hasiči i policisté a byl přivolán vrtulník s termovizí, který přiletěl až z Prahy. Ženu se ale najít nepodařilo," informoval mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Podle dobře informovaného zdroje ovšem svědkyně, která byla náhodnou kolemjdoucí a celou událost nahlásila, byla sice nejdříve zcela přesvědčená, že viděla ženu skočit do vody za svým psem, pak ale zcela obrátila. Následně totiž tvrdila, že nikoho do řeky skočit neviděla. "Jde o ženu, která opakovaně hlásí, že se něco stalo," prozradil zdroj.

Podle Kopřivy prohledávalo dvanáct nasazených policistů důkladně celou lokalitu, vyzpovídávali další svědky, přičemž k žádným informacím, které by nasvědčovaly, že žena skutečně do řeky skočila, nakonec nedošli. "Ani na záběrech z kamerového systému jsme nic nezjistili," dodal mluvčí policie, který potvrdil, že přivolat vrtulník s termovizí není jednoduchá a rozhodně levná záležitost. "Prohledával řeku od Chebského mostu až po Hubertus před Muzikovem," dodal Kopřiva.

Se speciálním vybavením museli na místo, kde měla žena údajně skočit do Ohře, i hasiči. "Zasahovala jedna jednotka hasičů, a to stanice Karlovy Vary, která k Chebskému mostu dorazila se člunem a dronem," doplnil mluvčí hasičů Martin Kasal. I když pátrací akce nepotvrdila, že by žena do řeky skutečně skočila, podle Kopřivy není ovšem vyloučené, že k celé události nakonec skutečně mohlo dojít.