Všímavý zaměstnavatel zachránil pracovníka, bál se o jeho zdraví

Ostrov – Zaměstnavatel zachránil svého pracovníka. Měl o něj strach, neslyšel o něm delší dobu, tak šel na policii pro pomoc.

Na obvodní oddělení v Ostrově přišel muž, který pohřešoval svého šestapadesátiletého zaměstnance. Policistům také řekl, že jeho zaměstnanec prodělal minulý rok srdeční příhodu a proto má obavu o jeho život. Policisté zjišťovali jaké má pohřešovaný zaměstnanec známé a pátrali, co s ním může být. Ovšem nikdo ho neviděl už delší dobu, ani jeho sousedé.

„Poštovní schránka byla přeplněna a delší dobu jí nikdo nevybíral. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem bylo rozhodnuto o vstupu do obydlí,“ řekla mluvčí krajské policie Zuzana Týřová. Po vstupu do bytu policisté muže našli. Byl živý, ale zdraví už ne. Kvůli jeho špatnému zdravotnímu stavu, nebyl muž schopný vstát z postele. Na místo byla ihned přivolána zdravotnická záchranná služba, která nemocného převezla do nemocnice.

Díky všímavosti zaměstnavatele, byl nemocný muž včas nalezen a převezen do nemocnice.