Pro některé Karlovaráky je to přežitek a prodejní vřed na tváři města, jiní si nedělní dopoledne bez návštěvy burzy v areálu na Západní ulici nedovedou ani představit. A pak jsou tací, kteří tam hledají svá kola či jiné věci ukradené ze sklepů a domů.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Město karlovarskou burzu provozuje už desítky let, a to prostřednictvím své organizace KV City centrum. Areál, v němž zboží, například oděvy, potraviny, spotřební elektroniku, hračky, knihy, DVD či starožitnosti, nabízí až 150 trhovců, dostal přísný řád, zmodernizovalo se hygienické zázemí a regulace zmírnila i chaotické parkování prodejců a návštěvníků. Nyní přichází další novinka. Až dosud volný vstup do areálu město zpoplatnilo, takže každý, kdo se od 1. září na nedělní burzu vydá, zaplatí vstupné deset korun. „Zvedáme kvalitu služeb,“ vysvětlil změnu náměstek Petr Bursík (ODS). Až dosud platili návštěvníci desetikorunový poplatek pouze za použití toalety.