Máte-li ve svém okolí povedenou rekonstrukci či úpravu krajiny, nebo jste sami tvůrci takovéto proměny, inspirujte ostatní. Uzávěrka přihlášek je do 28. února.

„Vzhledem k tomu, že je Karlovarský kraj hlavním partnerem 11. ročníku akce, chceme jej prezentovat v co největším počtu proměn. Z tohoto důvodu se proto obracíme na všechny zainteresované osoby s prosbou, zda by nebyli ochotni zapojit se do této výstavy a pochlubit se tak se svými projekty na národní úrovni. Slavnostní zahájení proběhne 18. května na Vyšehradě, kde výstava setrvá přibližně měsíc a poté se rozjede v dílčích kolekcích do všech krajů naší vlasti. Jedná se tedy o skvělou propagaci opravených skvostů napříč regiony,“ upřesnila náměstkyně hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče Daniela Seifertová.

Projekty lze přihlašovat na webových stránkách Má vlast - Cestami proměn. Podmínkou pro účast na výstavě je zaplacení symbolického poplatku za celoroční propagaci a dodání vhodných podkladů pro zpracování výstavního plakátu, včetně fotografie objektu před a po proměně v dostatečné kvalitě. Výstavu pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění ve spolupráci s Národní kulturní památkou Vyšehrad. Její součástí je rovněž soutěž o nejpovedenější proměnu. Více informací o možnostech spolupráce se dozvíte na internetových stránkách akce.