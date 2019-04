Cheb - Vytlačení hazardu do jedné městské části je v pořádku, konstatovalo Ministerstvo vnitra. To posuzovalo chebskou vyhlášku o provozování hazardních her.

Automaty. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

„Pokud se jedná o umožnění provozování hazardních her pouze v lokalitě Svatý Kříž, lze k tomu konstatovat, že zákonné zmocnění v § 12 zákona o hazardních hrách umožňuje obcím regulovat obecně závaznou vyhláškou hazardní hry pouze na části jejich území,“ uvedla Hana Malá, mluvčí Ministerstva vnitra. „Jestliže tedy město Cheb povolilo provozování hazardních her na části území města a na zbylé části jej zakázalo, je takový postup v souladu se zákonným zmocněním. V případě samotného soustředění provozování hazardních her do lokality Svatý Kříž je možno uvést, že pokud se město za účelem ochrany veřejného pořádku snaží vytěsnit provozování hazardních her do lokality mimo samotné centrum města nacházející se na cestě k hranicím, lze takovou snahu považovat dle názoru Ministerstva vnitra za legitimní,“ konstatovala.