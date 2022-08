„Dlouhodobě vidíme, že stávající majitel karlovarského hokejového klubu má problémy s financováním extraligového hokeje a tak zpráva o finančně silném subjektu, který by mohl klub majoritně převzít je pozitivním signálem jak pro fanoušky, tak pro městskou a krajskou veřejnou pokladnu. Ovšem vlastnický vstup města do hokeje je pro mne nemyslitelný. Jednalo by se o hrubé porušení všech zásad o rovném přístupu k podpoře segmentu sportu a tělovýchovy na území města Karlovy Vary a jsem přesvědčen, že by tímto krokem byla naplněna podmínka protekcionalismu a město by se mohlo vystavit i soudnímu stíháním,“ zdůraznil Josef Janů.