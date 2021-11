Je rozhodnuto. Noční klid bude nově v Karlových Varech pro všechny dny začínat stejně. Zastupitelé města totiž na úterním jednání rozhodli o novém znění obecně závazné vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. Jak už Deník informoval, ministerstvo vnitra upozornilo město, že původní vyhláška není v souladu se zákonem. Ta přitom platí v Karlových Varech mnoho let, aniž by vedení radnice vědělo, že je špatná. "Stalo se tak na základě toho, že jsme od ministerstva vnitra potřebovali znát názor na vyhlášku omezující činnost klubů v Jaltské a ulici Davida Bechera," vysvětlila nedávno primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). Zatímco noční klid začínal doposud od neděle do čtvrtka ve 22 a končil v 6 hodin ráno, v pátek a v sobotu byl posunut až na půlnoc.

Informace o změnách ve vyhlášce vzbudila mezi Karlovaráky rozruch. Nadšeni z ní nejsou ani mnozí zastupitelé. Vyhláška může obsahovat výjimky na některé akce, ty ale musí být zaneseny do písemné formy. Výjimku tak má Mezinárodní filmový festival (MFF) a Karlovarské kulturní léto (KKL). "Ty výjimky musí být součástí těla vyhlášky. Není je možné jen tak měnit," uvedla právnička magistrátu Dana Sárová.

V praxi to bude tedy znamenat, že i když si pořadatel požádá o výjimku na posunutí nočního klidu, nebude mu pružně vyhověno. "Já to nechápu. V Brně mají třeba výjimky na 18 stránkách. Tento seznam aktualizují každý rok na základě jednoduchých formulářů. Vezměte si třeba koncerty v Lidovém domě, které končí po 22. hodině. Lidé, kteří budou odcházet, budou hluční, a už budou porušovat vyhlášku. Pořadatelé by měli mít možnost požádat o výjimku," reagoval na to zastupitel Jindřich Čermák (Piráti).

"Já se domnívám, že počet vyhlášek by měl být znám dopředu. Ty by se měly týkat akcí, které jsou tradiční a nemění svůj název," poznamenala Sárová.

Zastupitel a hejtman Petr Kulhánek pak upozornil, že výjimka pro KKL se týká jen července a srpna. "Co když tu bude nějaká velká open air akce, která nebude v tomto termínu? Je proto možné toto období rozšířit od června až do září?" ptal se Kulhánek. "Je to možné, je ale potřeba se řídit názvem akce a k tomu přiřadit termín," odvětila právnička města.

Na to zastupitel Čermák reagoval, že i rodinné akce, které se budou konat na území města, budou muset končit ve 22 hodin. "To nebudou muset, ale lidé nebudou moci být po této době hluční," konstatovala právnička Sárová. "Stejně si myslím, že na výjimkách by se měli podílet lidé, pořadatelé akcí. Máme tu maturitní plesy, řadu akcí, které pořádá město. Pořadatelé by měli mít šanci si požádat o výjimku," trval na svých připomínkách Čermák. "Čím více budeme mít výjimek, tím více bude docházet k narušení ochrany práv občanů," odpověděla Sárová.

Nakonec zastupitelé přijali Kulhánkův návrh s tím, že výjimku budou mít vedle MFF veškeré akce od června do září, které spadají pod KKL. Jejich pořádání musí ale schválit rada města. Tím se vedení radnice vyvaruje, že pod záminkou, že jde o akci KKL, bude posunut noční klid i pro ty případy, o nichž město nemá ani tušení. Vyhlášku nyní nechá město vyvěsit. Platná by měla být na začátku prosince.