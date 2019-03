Její celostátní kolo se uskuteční v Karlových Varech už po čtyřiadvacáté a v pěti kategoriích zde své pěvecké nadání předvede rekordních sto devadesát pěvců.

„Soutěžící jsou rozděleni do pěti kategorií. Program dnes zahájí děti ve věku od šesti do deseti let, které rády zpívají, ale zpěv nestudují. Odpoledne budou v další kategorii zpívat děti stejné věkové kategorie, které se hlasové výchově věnují. V úterý se pak porotě představí chlapci a děvčata ve věku jedenáct až patnáct let, pro které je zpěv spíše zábavou a zájmem, a odpoledne bude patřit stejně starým dětem, které zpěv studují,“ vysvětluje jeden z pořadatelů Alois Ježek, zastupující Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka.

Poslední, pátou kategorii pak budou tvořit děti studující klasický zpěv na základních uměleckých školách. V minulosti touto soutěží prošla řada úspěšných a uznávaných pěvců a pěvkyň.

„A o tom, že se zdaleka nejednalo pouze o operní nebo operetní pěvce, nejlépe vypovídá příběh Zbyňka Drdy, který uspěl jak ve Skřivánku, tak později i v soutěži Česko hledá SuperStar,“ doplnil Alois Ježek, který spočítal, že v uplynulých třiadvaceti soutěžních ročnících se soutěže v místních, okresních a krajských kolech zúčastnilo více než tři tisíce dětí.