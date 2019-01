Karlovy Vary – Slušnému chování asi nikdo nenaučil šestapadesátiletého muže, podezřelého z přečinu porušování domovní svobody.

„Večer přišel do domu, kde bydlí jeho bývalá přítelkyně. Vykopl dveře od bytu, do kterého vnikl a křičel na ženu, aby s ním odešla,“ uvedla policejní mluvčí Zuzana Týřová. Za to mu hrozí až tři roky za mřížemi.