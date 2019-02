Karlovy Vary – Letošní zima, během které se velmi často střídají teploty, je pro mnoho z nás nepříjemná.

Ilustrační fotografie. | Foto: webkamera

Z hlediska lékařského, nebo spíše kardiologického, ale nemají tyto teplotní výkyvy nijak vysoký vliv na zdravotní stav pacientů. Podle slov MUDr. Alexandra Schee, primáře Kardiocentra Karlovarské krajské nemocnice, je význam střídání teplot na zdravotní stav přeceňován.

„Jsou samozřejmě lidé, kteří pociťují subjektivně dyskomfort a kterým to nevyhovuje, ale na zdravotní stav jako takový, to má minimální vliv. A neevidujeme ani zvýšený počet příjmů na našem oddělení ve dnech vyššího stupně biopředovědi“ vysvětluje primář a upozorňuje, že úplně jiná situace je například u pylového zpravodajství, kde je to opravdu varování pro lidi s alergiemi a jako porovnání zde s určitou dávkou nadsázky primář uvádí, že například v sousedním Německu lékaři přesvědčivě dokumentovali mnohonásobně více infarktů během finále mistrovství světa ve fotbale, pokud hrál jejich tým.

Obdobné to bude jistě i v jiných zemích a jiných akcích vyvolávajících jakékoliv rozjitření. Velmi pravděpodobně mají podobné krátkodobé vlivy i v Karlovarském kraji větší vliv na zdravotní stav než výkyvy počasí v zimě.

Teplá zima podle primáře spíše napomáhá šíření různých virových onemocnění a epidemií, naopak mráz a chladná zima jejich šíření neprospívá. Z hlediska kardiaků je začátek zimy a vůbec chlad jako takový, problémem zejména pro pacienty s anginou pectoris.

„Zde se s nástupem zimy mohou objevit bolesti na hrudi a zhoršení stavu u lidí s ischemickou chorobou srdeční, samotnou podstatu onemocnění to nezhoršuje, spíše se snadněji projeví“ pokračuje dále Alexandr Schee. Takto nemocní lidé se mají v zimě a pobytu v mrazu všeobecně vyhýbat, a pokud teploty i během dne klesají nízko pod nulu, tak mají omezit zátěž a pokud možno nevycházet ven. Podobná situace je samozřejmě i v letních měsících, kdy jsou naopak velmi vysoké teploty.

„Zde je nutné dodržovat hlavně pitný režim a samozřejmě omezit zátěž pro tělo na přijatelnou míru,“ říká dále primář.

Jako prevenci před nemocemi kardiovaskulárního systému uvádí Alexandr Schee vedle stravy a nekouření vytrvalostní fyzickou aktivitu. Dalším důležitým faktorem je přiměřeně nízká hladina cholesterolu.

„Je totiž dokázáno, že snižování cholesterolu léky prodlužuje život. Na druhé straně je ale lepší hlídat si cholesterol přístupem k životu abychom se mohli lékům vyhnout. Pokud je ale třeba, pak jsou léky ověřenou metodou,“ pokračuje Alexandr Schee.

Na závěr se ještě primář vrací k posilování imunity a tím prevenci infekčních onemocnění. Zde doporučuje otužování. „To je doložená metoda jak předcházet problémům to zejména v zimě.

Můžu zde zmínit i saunování, což je jedna z forem otužování, která má i příznivý vliv i na psychiku člověka,“ dodává primář.