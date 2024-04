Vedení města vybralo prázdniny jako termín pro opravu lávky proto, že v tuto dobu je tam nejmenší provoz

Výletníci, cyklisté pozor! Lávka v Tašovicích bude o prázdninách mimo provoz | Video: Kopecká Jana

Když se před dvanácti let spojily břehy Ohře na novém místě novou lávkou vedoucí mezi Tašovicemi a stezkou z Doubí do Svatošských skal, mnohým výletníkům a cyklistům se tak rozšířily možnosti k poznávání krás Karlovarského kraje. Z trasy, jejíž součástí je právě zmiňovaná lávka, se stala velmi oblíbená cesta. Lávka se ovšem na dva nejteplejší měsíce v roce letos zcela uzavře. Město Karlovy Vary, které ji má ve svém majetku, se totiž chystá na její první generální opravu.

„Na lávce je potřeba vyměnit dřevo. Smrková prkna se za léta užívání uvolnila. Součástí oprav bude i nový nátěr,“ uvedl karlovarský radní Petr Bursík (ODS). Práce podle něho mají začít na přelomu června a července a mají trvat dva měsíce.

Rekonstrukci město přitom naplánovalo na hlavní turistickou sezónu. „Chceme být hotovi do konce srpna. Termín letních prázdnin jsme vybrali záměrně, protože v tuto dobu je zde nejmenší provoz. Lidé jezdívají na dovolené,“ vysvětlil důvody, proč lávka zůstane mimo provoz právě o letních prázdninách. Oprava vyjde Karlovy Vary na dva miliony korun. Město doufá, že bude prostřednictvím Karlovarského kraje úspěšné s dotací na tuto akci.

Už rok je uzavřen známý a turisticky atraktivní houpací most přímo ve Svatošských skalách. Karlovarský kraj nedaleko něho ale zprovoznil novou lávku, která je rovněž součástí páteřní cyklostezky kolem Ohře. Houpací most zvaný také jako „houpačák“ muselo město Loket, které ho vlastní, uzavřít kvůli havarijnímu stavu. „Projektovou dokumentaci pro stavební povolení už máme schválenou. Nyní čekáme na to, zda budeme úspěšní v rámci strategie Itika,“ poznamenal loketský místostarosta Petr Zahradníček.

Zdroj: Kopecká Jana

Jak dodal, ve Svatošských skalách se nakonec bude stavět zcela nový houpací most, který bude trochu jiný než ten nynější. „S realizací bychom chtěli začít ještě letos na podzim. Doufám, že příští rok bude ve Svatošských skalách stát už nový most,“ uzavřel loketský místostarosta s tím, že náklady na nový „houpačák“ jsou odhadovány na šest milionů korun.