Nová Role – Oficiálně první výlov zahájili o víkendu ve svém hospodářském středisku rybáři ČRS MO Božičany. Jako první slovili rybník pod názvem Komora, který tak v sobotu vydal své rybí poklady.

Komora tak ukrývala převážně tradiční vánoční pochoutku – kapra, dále pak líny, bílé ryby a další. Zvědavci, kteří na břeh rybníka dorazili, a že jich nebylo málo, tak mohli zhlédnout výlov tamního oblíbence, sumce albína Václava. „Vašek nám vyrostl o osm centimetrů a na váze přibral šest kilogramů," pochvaloval si adoptivní otec sumce a hospodář ČRS MO Božičany Václav Šnajdr. Celkové míry sumce tak byly 160 centimetrů a 36 kilogramů. Je mu třináct let. Slovené ryby putovaly vesměs na zavážku do nádrže Vřesová. „Vybrané ryby jsme ponechali v areálu hospodářského střediska, kde jsou k dispozici k volnému prodeji. Další jsou připraveny do tomboly na naši dolovnou. Ostatní pak putovaly na zavážku. Po Vřesové přijdou ještě na řadu rybníky Voják a Bílá voda," poukázal Šnajdr. Celkem ještě čeká rybáře výlov šesti rybníků. „Poslední výlov by měl být na pořadu 26. října. Pak přijde na pořad taková třešnička v podobě slavnostního výlovu Novorolského rybníka, který bude na pořadu 9. listopadu," vzkazuje fanouškům rybolovu Šnajdr. I letos si mohou zájemci o pochoutku na vánoční stůl svého kapra, štiku či amura rezervovat. „Zájemci si mohou na tel. čísle 606 333 810 s předstihem rezervovat rybu na vánoční stůl. Já se budu snažit udržet cenu za kilogram, jako tomu bylo v uplynulém roce," přeje si Šnajdr. Kilo kapra a amura se prodávalo za 78 korun. Za štiku si pak fajnšmekři zaplatili 230 korun za kilogram.