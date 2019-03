Ve vzduchu už se totiž začaly vznášet první alergeny. Letos se tak stalo o něco dřív než v minulém roce. První pyly pochází z lísky, jívy, olše a topolu. V těchto dnech riziko propuknutí alergie snížil víkendový déšť a ochlazení. O víkendu se však opět oteplí a alergeny budou mít volnou cestu.

„V Karlovarském kraji jsou nyní dominantními alergeny jíva a líska a k nim se postupně přidají další,“ sdělil pozorovatel počasí v Šindelové Rudolf Kovařík.

První problémy už zaznamenala i Věra z Chebu.

„Pocítila jsem to už minulý týden. Začala jsem kýchat a začalo mi téct z nosu. Došla jsem si k lékaři, který mi sdělil, že už začala pylová sezóna, a musím tak začít brát opět své léky. Překvapilo mě to. Vloni jsem podobné problémy měla až na začátku dubna,“ poznamenala.

V letošním roce by to však s pylem v ovzduší nemělo být tak bouřlivé, jako tomu bylo v minulém roce, kdy si lidé stěžovali i na pyl na svých autech. Do ordinací lékařů vloni zavítali i ti, kteří alergičtí vůbec nebyli.

„Tak katastrofální situace nás letos nečeká. Vloni totiž došlo k tomu, že se setkaly semenné roky smrků a borovic, které naráz začaly uvolňovat pylová zrna. K takovému jevu dochází jednou za mnoho let. Proto také pylu bylo všude kolem daleko více, než na co jsou lidé zvyklí. Letos jehličnany budou samozřejmě kvést také, ale v daleko menší míře, než tomu bylo v loňském roce,“ informoval Rudolf Kovařík.

Dalším důležitým faktorem, který hrál v loňském roce velkou roli v tom, kolik pylu se do ovzduší uvolnilo, bylo slunečné počasí.

„Vloni přišlo po celkem dlouhé zimě oteplení, které trvalo 14 dní, a ani jednou přitom nezapršelo. Takže účinek pylových zrn byl o to fatálnější. Letos to vypadá na to, že jednotlivá patra stromů budou kvést postupně. To znamená nejdříve v nižších polohách, ve středních polohách a na horách. Ale bude ještě hodně záležet na tom, co nám připraví jaro,“ poznamenal pozorovatel počasí.

Pokud by opět letos bylo jaro chudé na srážky a k tomu se velmi rychle oteplilo, mohlo by nakonec dojít k tomu, že by vykvetlo více rostlin a stromů najednou, což by některým jedincům mohlo způsobit zdravotní komplikace.