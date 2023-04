Symbol zimy, Moranu ověšenou vyfouklými vejci, vynesl tradičně Vladimír Dicá, který má v Bečově na starosti výukové programy. Po obchůzce podél rybníka ji za velké účasti přihlížejících a za odříkávání pranostických lidových říkanek zapálil a následně vhodil do přilehlé řeky Teplá. "Tuto tradici mám na starosti už dlouhé roky já, dělám to už přes dvacet let. Nikdo jiný totiž není ochoten ji zapálit a pak s ní vlézt do řeky," vysvětloval se smíchem Vladimír Dicá. K vynesení Morany totiž přistupuje opravdu poctivě, se zapáleným symbolem zimy vleze bez rybářských holin do hloubky.

OBRAZEM: Otužilci zakončili v botanické zahradě zimní koupací sezónu

Voda v řece je přitom ještě studenější než rybník v Botanické zahradě, který měl v sobotu jen osm stupňů Celsia. Přesvědčili se o tom karlovarští otužilci, kteří za bohaté účasti ukončili zimní sezónu. Mezi nimi byla i Kateřina Krámová, která se otužuje teprve od letošního ledna. "Od té doby mám za sebou takových patnáct ponorů, do vody lezu jednou až dvakrát týdně, jak to vyjde. Koupu se například na Jámě, v Podlesí nebo na Bílé Vodě, těch míst je více. Jak se od té doby cítím? Mám lepší náladu, zlepšila se mi určitě imunita a člověku díky otužování není taková zima. Máme dokonce mezi sebou i jednu ženu, které se díky otužování mimořádně zlepšilo astma, funguje bez inhalátoru a nemusí brát léky," prozradila Kateřina Krámová.

Podle zakladatele spolku Václava Šambergera není počet členů ustálený. "Je to takový průtokáč, lidé přicházejí a odcházejí. Členů máme kolem 120, aktivních je takových třicet. Lidé přibývají, a je to dáno hlavně tím, že otužování je nyní v módě. Ne všichni se ale ponořují organizovaně, mnoho z nás to dělá v soukromí. My, kteří chceme do vody hromadně, se scházíme pravidelně dvakrát v týdnu. Bývá nás takových patnáct. Chodíváme například do Nového Sedla nebo na Bílou Vodu, když jsou vodní plochy zamrzlé, přijde nám vhod i řeka Ohře," dodal zakladatel spolku.