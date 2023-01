Nečekané problémy způsobila podle Aleny Šalátové, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje, havárie na elektrozařízení ČEZ. "Plánované výkony jsou odkládány, život ohrožující stavy jsou řešeny neprodleně. Péče o akutní pacienty v regionu je zajištěna v okolních zdravotnických zařízeních. O navrácení do standardního režimu budeme včas informovat," uvedlo vedení nemocnice.

Lékaře zároveň krajský odbor zdravotnictví požádal, aby své pacienty s akutními problémy posílali na vyšetření do dalších nemocnic v kraji, tedy do Sokolova, Chebu, případně do ostrovské nemocnice. Podle Josefa Märze, předsedy představenstva KKN, vyhořela trafostanice a na odstranění závady ČEZ už pracuje. "Vzniklou situaci jsme okamžitě řešili na krizovém štábu, přešli na záložní agregátor a o situaci informovali všechny zainteresované, tedy pacienty, lékaře včetně zdravotnické záchranné služby," uvedl Josef März.

A dodal, že vedení nemocnice i kraj předpokládá, že havárie na elektroinstalaci bude odstraněna do čtyřiadvaceti hodin. "Pokud ne, bude kraj pacienty i lékaře znovu informovat. "Aktuální informace budou rovněž zveřejněny i na webu karlovarské nemocnice www.kkn.cz," doplnila vedoucí odboru zdravotnictví Alena Šalátová.

