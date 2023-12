Ani překvapivý slib premiéra Petra Fialy, s nímž se Lékařský odborový klub dohodl na desetimiliardové injekci do nemocnic s tím, že lékaři ukončí prosincové výpovědi z dobrovolných přesčasových dohod neznamená, že problémy skončily. Třiadvacet lékařů v Karlovarské krajské nemocnici, 19 v Karlových Varech a čtyři v Chebu, výpovědi nestáhlo. Podle mluvčí KKN Markéty Singerové čekají na to, až bude tato dohoda vyhotovena v písemné podobě. Trvají tak komplikace na dětském oddělení karlovarské nemocnice, které bude od 22. prosince do 2. ledna uzavřeno. To ale bylo podle mluvčí naplánováno už dříve. S péčí o dětské pacienty tak po dohodě vypomohou nemocnice v Sokolově a Chebu.