Karlovy Vary stojí o Fakultu zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni.

Budou v Karlových Varech studovat vysokoškoláci, nebo je to další marný pokus přilákat do města veřejnou vysokou školu? Karlovarské zastupitelstvo sice vyslovilo podporu rozšíření vysokoškolského studia Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni, zejména pak Fakulty zdravotnických studií do Karlových Varů, zatím je to ovšem pouze o memorandu.