V Sokolově bude hlavní investiční akcí stavba domu po seniory v místě dnes již zdemolované 4. základní školy. Stát bude asi 130 milionů korun a vznikne tam 60 lůžek pro seniory, kteří vyžadují čtyřiadvacetihodinovou péči. „V červnu pak předáme nové malometrážní byty, které budujeme v dříve nevyužívaném objektu Zdraposo. Tady jsme investovali 20 milionů korun,“ řekl místostarosta Sokolova Jan Picka.

Sokolov se také už za dva týdny pustí do budování nové městské knihovny na Starém náměstí za 34 milionů. Ve městě pak patrně ještě letos začne výstavba prvních dvou parkovacích domů na sídlišti Michal ve Slavíčkově ulici.

V Chebu bude mezi největší investiční akce patřit například zahájení celkové rekonstrukce Zemědělské ulice v Hájích za 23 milionů korun, příprava a podání žádosti o dotaci na zateplení 3. ZŠ na Zlatém vrchu za celkem přibližně 40 milionů korun nebo třeba dobudování chybějícího úseku cyklostezky z Chebu na Waldsassen za 25 milionů korun. Pracovat se bude i na další fázi postupné obnovy hradu, což si letos vyžádá 20 milionů korun, a revitalizace sportovního areálu Lokomotivy by měla přijít na 20 milionů korun. Zde se počítá s úpravami zázemí sportovní haly a demolicí staré tribuny fotbalového stadionu. „Jen akce spadající pod odbor investic by měly být zhruba v objemu 300 milionů korun. V minulých letech to přitom bývalo tak 100 až 120 milionů. Práce je před námi opravdu hodně,“ řekl chebský místostarosta Miroslav Plevný. Prioritu mají mít investice, které přispějí ke zlepšení prostředí pro obyvatele města. „Chceme se přednostně zaměřit na opravy komunikací, chodníků a veřejných prostranství nebo budování nových cyklostezek. Investovat budeme také do okrajových lokalit Chebu,“ dodal starosta Chebu Antonín Jalovec.

V Karlových Varech bude jednou z největších investičních akcí stavba nové kremační pece, která má začít už během příštího týdne. Dále pak rekonstrukce Vřídla, které by se mělo vrátit zpět na své místo a vyvěrat v prostorách Vřídelní kolonády, nikoliv před ní, jak je tomu nyní, a dalších mnoho milionů spolykají opravy a rekonstrukce komunikací, mostů a lávek. „Problémů máme plné město, ale musíme vyhodnotit situaci a stanovit například pořadí oprav mostů a lávek,“ uvedl náměstek karlovarské primátorky Petr Bursík. Ve městě samozřejmě pokračují úpravy prostoru před horním nádražím a v plánu je i vybudování nové cyklostezky na pravém břehu Ohře, která má propojit prostor Meandru s centrem města. „Na programu je samozřejmě i rekonstrukce prostor kolem městského terminálu, připravujeme rekonstrukci Dvorského mostu a mnoho dalšího. Vše je ale především otázkou peněz,“ dodal náměstek karlovarské primátorky, který považuje za samozřejmost, že se ve městě budou opravovat chodníky, povrchy silnic a další běžné věci, které jsou každoročně plánovány a realizovány z rozpočtu.