Ty letošní ale dostávají nový rozměr, a zatímco v minulosti se zde prezentovaly hlavně domácí značky, letos se přidají výrobci z Německa. Tím nejzajímavějším bodem víkendového programu bude bezesporu prezentace historie značek, jako jsou Thun 1794, Rosenthal, Rudolf Kämpf, Dibbern, Concordia Lesov, Seltmann a dalších.

„Je to naše společná tradice, a i když jsou kořeny porcelánu v Čechách o něco hlubší, vždy jsme spolupracovali a navzájem se posouvali kupředu,“ uvedl ředitel Státního muzea v německém Selbu Wilhelm Siemen. Jeho slova potvrdil i generální ředitel novorolského Thun 1794 Vlastimil Argman, který společnou prezentaci přivítal.

„Mohlo by se zdát, že jsme konkurence, když žijeme tak blízko sebe. My to tak ale nevnímáme a klidně přiznám, že dodržujeme německé postupy dodnes. Považujeme německé porcelánky spíše za partnery, tahouny a vzory,“ uvedl Vlastimil Argman, který v porcelánu stále vidí nový potenciál.

Nic na tom údajně nemění ani fakt, že v České republice bylo kdysi zhruba třicet značek porcelánu, ale dodnes jich přežilo jen šest. Podobný osud ale prý zasáhl i německou výrobu, kde prý kdysi v porcelánkách pracovalo na sedmadvacet tisíc lidí a nyní jsou to zhruba čtyři a půl tisíce. „Musíme se samozřejmě vypořádat s konkurencí hlavně z Asie, kde jsou naprosto jiné náklady na výrobu,“ doplnil ředitel muzea. S tím souhlasí i generální ředitel Thunu, který poukázal nejen na výrobní náklady, ale také na přístup k životnímu prostředí, výrobní postupy a předpisy, které jsou v Evropě daleko přísnější. „Další věcí je samozřejmě fakt, že my produkujeme takzvaný tvrdý porcelán, který je vypalovaný při čtrnácti stech stupních, a znalci toto oceňují a hlavně poznají,“ dodal Vlastimil Argman.

Výstava věnovaná historii porcelánu v Česko-bavorském pohraničí bude jako již tradičně ve Velkém sále Grandhotelu Pupp, a to o nadcházejícím víkendu od pátku do neděle. Konání výstavy přivítala i primátorka Karlových Varů Andrea Pfefer Ferklová, která řekla: „Jsem ráda, že Karlovy Vary nejsou jen Becherovka a prameny, ale i porcelán. A my tyto tradice musíme udržovat a předávat dalším generacím.“