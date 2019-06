Krušné hory/ Praha – Hornický region Krušné hory na cestě mezi památky světového dědictví UNESCO.

Klínovec. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jan Vraný

Tak se jmenuje výstava, která byla zahájena ve Valdštejnském paláci v Praze. Jestli se Krušné hory skutečně památkou UNESCO stanou, se rozhodne na počátku července na 43. zasedání Výboru světového dědictví v ázerbájdžánském Baku. „Příprava žádosti o zápis Krušných hor na Seznam světového dědictví probíhala od začátku v úzké spolupráci se saskou stranou a lze očekávat, že po uznání světové jedinečnosti Krušných hor by tato spolupráce měla dále narůstat, a to zvláště v oblasti infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu,“ řekl místopředseda Senátu a starosta Božího Daru Jan Horník. Veřejnost si může výstavu prohlédnout do 1. září 2019.