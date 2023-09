Poměrně dobrou zprávu má pro obyvatele Jenišova vedení společnosti Ekvita.CZ, která vloni v červnu koupila v dražbě objemnou nemovitost na kraji obce. Jde o čtyřpodlažní budovu, která se do místní zástavby zcela nehodí, přesto před více než 11 lety na ni ale ruský investor dostal od karlovarského stavebního úřadu povolení. Následně se měnili její majitelé, megalomanská stavba nikdy nebyla zcela dokončena, navíc stále platí stavební povolení na dalších šest takových objektů na přilehlých pozemcích, jež mezitím zarostly náletem a plevelem. Z toho, že k nevzhledné masivní budově, která zastínila rodinné domy na začátku Jenišova, přibudou ještě další, měla obavy nejen radnice, ale především lidé žijící v těsné blízkosti.

Kontroverzní objemný bytový dům stojí v Jenišově minimálně 11 let, zkolaudován má být až za rok. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Noví vlastníci z vedení společnosti Ekvita před rokem přislíbili, že nepůjdou proti zájmu veřejnosti a obce, která právě kvůli tomuto původnímu projektu uspořádala vloni na podzim referendum zaměřené proti velkým stavbám. Po roce se zdá, že svá slova chtějí noví majitelé dodržet.

„Projekt v obci Jenišov jsme kupovali s vědomím, že stávající projektovou dokumentaci obyvatelé obce Jenišov vnímají negativně. A protože se považujeme za skupinu, která preferuje symbiózu, nikoliv bezhlavé spory, tak tento projekt změníme. Pokud bych měl být konkrétní, tak náš záměr je zachovat stavbu, která již stojí, to znamená bytový dům, který bude sloužit k účelům bytového domu,“ říká Tomáš Voštinka, finanční ředitel společnosti Ekvita.CZ. „Na zbylých pozemcích se budeme držet přání místních obyvatel, chystáme zde realizovat výstavbu rodinných domů, a to dvojdomů, případně trojdomů. Vždy budou mít maximálně dvě nadzemní patra,“ pokračuje.

Zavražděná pošťačka měla tři děti. Pachatel havaroval na D6 s postřelenou hlavou

Podle něho už projektanti začali pracovat na nové studii, s níž chce Ekvita. CZ oslovit obec Jenišov i místní obyvatele. „Tím bychom si ověřili, že změna je změnou poptávanou,“ poznamenává ředitel Voštinka, který odhaduje, že stávající bytový dům by mohl být zkolaudován na přelomu let 2024/2025, domky pak o dvě sezóny později, tedy na rozmezí let 2026/2027. Jak doplnil starosta Jenišova Jiří Stehlík, naposledy se vedení obce se zástupci Ekvity. CZ sešlo ještě před dražbou, kdy projevilo zájem s Jenišovem spolupracovat.

Kvůli strachu, aby v obci nepřibyly podobné stavby, se ve stejném termínu jako komunální volby konalo vloni v Jenišově referendum. To se lidí ptalo: Souhlasíte s budoucí výstavbou bytových domů na území obce Jenišov, to je domů s více než třemi samostatnými byty, dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím a podkrovím, na území obce? „Impulsem pro referendum byl kontroverzní čtyřpodlažní dům na okraji obce. Je tu stále platné stavební povolení na dalších šest takovýchto domů. A z toho máme obavy. My jako zastupitelé bohužel nemáme mandát zamezit výstavbě podobných objektů. Víme, že ani výsledky referenda nebudou mít na výstavbu vliv. Budoucí zastupitelstvo by mělo ale znát názor veřejnosti," vysvětloval vloni před volbami starosta. Referendum bylo platné, účastnilo se ho 57,27 procenta voličů, z nichž 83,37 procent bylo proti výstavbě tohoto typu.