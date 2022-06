Každý měsíc řeší karlovarský magistrát jeden až dva případy neukázněných řidičů, kteří se pokouší projet přes výsuvné sloupky a jejich vozidla na nich zůstanou takzvaně viset. Jsou umístěny od roku 2020 při vjezdu do lázeňského území, jedny jsou poblíž Vřídelní kolonády, druhé pak na Zámeckém vrchu. Vedení města o jejich instalaci rozhodlo, protože chtělo snížit vjezd aut právě do tohoto chráněného a atraktivního území, v nichž vozidel značně přibývalo. Lázeňská část přitom nemusí být jediná, která by mohla být takto ve městě chráněná.