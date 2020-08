„Zařízení pro zamezení vjezdu vozidel do chráněné lokality bude 13. srpna uvedeno do zkušebního provozu. Pět výsuvných hydraulických sloupků je na komunikacích ve vnitřním lázeňském území města v úseku mezi Divadelním náměstím a Zámeckým vrchem. Další zařízení se nachází v Moravské ulici,“ uvedla mluvčí magistrátu Helena Kyselá.

Pro zásobování a dopravní obsluhu lokality budou vymezeny tři časové úseky v průběhu dne – ráno od půl šesté do půl sedmé a od 8 do 10 hodin, večer mezi 18. a 19. hodinou. Ubytovací zařízení v místě budou moci k vyložení a naložení zavazadel hostů využívat dálkový přístup k ovládání sloupků prostřednictvím SMS zpráv přenášených do GSM brány. Průjezd vozidel IZS zůstane zachován bez omezení díky dálkovým ovladačům na spuštění sloupků, kterými budou vozidla těchto složek vybavena.

Ovládat sloupky budou řidiči vozidel IZS zavoláním na telefonní číslo v GSM bráně.

Markéta Peclová