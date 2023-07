Dostat se ze Šumavské ulice v karlovarských Tuhnicích na hlavní Západní ulici je obzvláště v dopravní špičce pro řidiče doslova zkouškou trpělivosti. Nebýt mnohdy ohleduplnosti motoristů, kteří projíždějí hlavní silnicí a řidiče ze Šumavské ulice pouštějí, na Západní by asi ani nedostali. Dlouhé roky se mluví o přestavbě této vytížené křižovatky, k níž právě v těchto dnech dochází. Vedení města před časem sdělilo, že by tam mohl být další kruhový objezd, jenomže se tak nakonec nestane.

Jak totiž vysvětlila mluvčí radnice Helena Kyselá, okružní křižovatka by se do daného prostoru nevešla. „O kruhovém objezdu v místě se hovořilo kdysi, ale jen jako o jedné z variant řešení. Prostor křižovatky je ale limitován blízkostí železniční tratě a přejezdu a kruhový objezd by se sem „nevešel“. Právě probíhající úpravy už tak byly od začátku koncipovány tak, že dojde k úpravě geometrie křižovatky a jejímu rozšíření, aby tam mohly vzniknout odbočovací a připojovací pruhy,“ uvedla mluvčí radnice Kyselá.

Zdroj: Jana Kopecká

Na ulici Západní se tak nyní buduje odbočovací pruh vlevo směrem do Šumavské a připojovací pruh z ulice Šumavská. Naopak na ulici Šumavská vznikne podle Kyselé jak odbočovací pruh vlevo s dostatečnou kapacitou minimálně pěti vozidel, tak i odbočovací pruh vpravo do ulice Západní.

Na přestavované křižovatce se myslí i na cyklisty. „Nový úsek cyklostezky navede cyklisty do místa s nižší intenzitou dopravy. Úsek od železnice je koncipován jako tři metry široká smíšená stezka, za přechodem přes Západní ulici, který bude přesunut dále od křižovatky, bude komunikace pokračovat v režimu dělené stezky pro chodce a cyklisty s dvoumetrovou šíří chodníku a stejně širokou cyklostezkou. V rámci stavby bude upraven výjezd z ulice Bečovská tak, aby parkující vozidla nebránila rozhledům vlevo a mohlo být odstraněno nynější dopravní zrcadlo. Na vjezdu na parkoviště bude zřízeno 14 nových kolmých parkovacích stání, čímž se zvýší parkovací kapacity v dané lokalitě,“ upřesnila mluvčí karlovarské radnice.

Matěj Homola boural v Albánii. Přesto Wohnout v Nové Roli vystoupí

I když v daném úseku nakonec kruhový objezd nebude, jakákoliv úprava, která povede k lepší plynulosti dopravního provozu ve vytížených Tuhnicích, je podle Lukáše Hutty, koordinátora BESIPU Karlovarského kraje, vítána. „Řidiči, kteří přijíždějí do křižovatky ze Šumavské ulice, čekají a čekají. Mnoho z nich pak vjede do rozjeté hlavní silnice a dochází tam ke karambolům,“ poznamenal Hutta.

Jediná pravobřežní karlovarská dopravní tepna je kvůli přestavbě křižovatky od 10. července zcela uzavřena. Řidiči musejí počítat s tím, že tudy neprojedou ještě mnoho týdnů. „Zhotovitelem stavby je firma je KV Realinvest s.r.o., která křižovatku postaví za 10,6 milionu korun bez DPH. Hotová by měla být na konci listopadu,“ dodala mluvčí radnice.

.