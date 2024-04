Výtvarná soutěž pro děti a mládež, kterou každoročně vyhlašuje Karlovarský kraj, opět začíná. Koná se od 2. května do 28. června 2024. Tentokrát bude úkolem malých výtvarníků namalovat obrázek na téma „Karlovarský kraj – můj domov“. Nejlepší práce budou odměněny mobilními telefony, tablety a MP3 přehrávači.

Soutěžní práce z roku 2018. Ilustrační snímek | Foto: Deník / Redakce

„Jedná se o každoročně vyhlašovanou soutěž, která se těší velkému zájmu. Jen v uplynulém roce se do ní zapojilo na 152 výtvarníků z našeho regionu. Letos bychom byli rádi, kdyby se děti zamyslely nad tím, odkud pocházejí, co je pro jejich okolí specifické a na co jsou případně hrdé nebo naopak. Určitě těch věcí bude celá řada, protože Karlovarský kraj je jedinečným místem pro život, které se může pochlubit například unikátním přírodním a kulturním bohatstvím. Jsem proto sám zvědav, jak jej děti vnímají a jak se jim podaří jejich myšlenky a pocity přenést na papír. Fantazii se jako obvykle meze nekladou,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Cílem výtvarné soutěže je podpořit u dětí pocit sounáležitosti s místem, kde žijí, tedy s Karlovarským krajem, a zároveň od nich získat jedinečný pohled na domov, v němž vyrůstají. Soutěží se ve dvou věkových kategoriích. První je určena pro výtvarníky ve věku 6 až 10 let, druhá je pak věnována starším kreativcům od 11 do 15 let. Využít lze nejrůznější výtvarné techniky, jediným omezením je velikost zaslaného díla, která by neměla přesáhnout formát A3. Podrobná pravidla jsou zveřejněna na webu Karlovarského kraje.

V každé kategorii budou odbornou porotou vybrána tři nejpovedenější díla, jejichž autoři získají hodnotné ceny v podobě již zmíněných mobilních telefonů, tabletů a MP3 přehrávačů. Ty jim budou předány v rámci slavnostního vyhlášení výsledků po letních prázdninách. Výsledky soutěže budou následně uveřejněny na webu Karlovarského kraje, sociálních sítích i v periodiku Krajské listy. Veřejnost se může těšit také na doprovodnou výstavu ve foyer krajského úřadu, v rámci níž budou k vidění některé ze zaslaných prací. Výběr provede odborná porota v čele s ředitelem Galerie umění Karlovy Vary Janem Samcem.