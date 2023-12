I když i současné vedení města si je vědomo, že to není právě lehký úkol, došlo ale k zásadnímu přelomu. Správa železnic (SŽ), která je jedním z majitelů dotčených pozemků, ty své totiž převede zdarma do vlastnictví města. Důkazem, že to není jen planý slib, je fakt, že minulý týden byla dokončena důležitá přeložka železniční tratě. Parcely v daném prostoru nevlastní jen Karlovy Vary, ale i společnost Gamma Property a právě SŽ.