„Hned dva dny po spuštění stránek se zaregistrovalo více než sto dárců a v polovině měsíce se počet registrovaných dárců přiblížil třem stovkám,“ říká mluvčí nemocnice Markéta Singerová.

„Zájem o náš registrační portál nás potěšil. Systém se osvědčil, protože je velmi jednoduchý a návodný. Díky němu nám roste také počet prvodárců krve. Ten je o 30 procent vyšší než v minulém roce,“ uvedla vrchní laborantka Štěpánka Bísková.

Podle ní je důležité, aby dárce před registrací do systému věděl, kdy byl naposledy na odběru. Je totiž třeba dodržovat nutnou časovou prodlevu mezi odběry krve i plazmy. Registrované dárce krve pak na odběry zvou zaměstnanci transfuzního oddělení podle situace. „Potřebujeme totiž vyvážit počet dárců na den dle krevních skupin, a to by přes internetový objednávkový systém bylo velmi složité. U dárců plazmy na krevní skupině nezáleží,“ vysvětluje primářka transfuzního oddělení Zuzana Fialová.

Dárcovské centrum sokolovské nemocnice přesídlilo do nově vybudovaných prostor v pavilonu C. „Máme kladné ohlasy zejména na čisté prostředí, nová křesla a na příjemný personál, který jsme ostatně měli vždy, v čele s nejlepší primářkou,“ uzavírá Bísková.

Do dárcovského centra je možné se hlásit na webu: www.darcovskecentrum.cz