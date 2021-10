Karel Kovář, známý také jako Kovy, má na svém hlavním YouTube kanálu přes 800 tisíc odběratelů. Mezi nimi jsou většinou mladí lidé ve věku od 18 do 34 let. V jednom ze svých posledních videí nazvaném Volební bizár se zaměřil snad na všechny kandidující politické strany včetně ANO. Z velké části dal přitom prostor i vysoce postavené ženě tohoto hnutí, exhejtmance a poslankyni za Karlovarský kraj Janě Mračkové Vildemutzové. Použil v něm záběry při návštěvě prezidenta Miloše Zemana v roce 2019. Ve své koláži, která má již 815 628 zhlédnutí, se Kovy pozastavil i nad otevřením bazénu v hotelu Thermal, který v té době ještě nebyl dokončen.

"Členka strany ANO před lety darovala prezidentovi kalendář, v němž byla na každý měsíc fotka Jany Vildumetzové s panem prezidentem. To chceš," uvádí ve videu Kovy. "Skláním se před vaší moudrostí," prohlašuje následně poslankyně při prezidentově návštěvě Karlovarského kraje v roce 2019 v další části koláže. A na to reaguje youtuber slovy: "A kraj, který čtyři roky za ANO vedla, označil její předseda v lednu takto: ´Karlovarský kraj neustále něco říká. Je to nejhorší kraj, historicky ve všem.´"

Kovy si rýpnul i do rekonstrukce bazénu v hotelu Thermal v pasáži o střihání pásek, které mají politici v oblibě. "Musí se to udělat slavnostně, i když to třeba není ani hotové. Zatímco se stříhala páska, za plotem čekali dělníci, kteří ani nestihli dolepit kachličky nebo schovat kabely. Je to jako z filmu Bílá paní, kde se odhaloval most," pozastavuje se youtuber.

Redakce Deníku požádala poslankyni, která získala v letošních volbách po premiérovi nejvíce preferenčních hlasů, o reakci k Volebnímu bizáru. "Dívala jsem se také na jiná videa Kovyho. Jsem ráda, že apeluje na účast mladých lidí ve volbách," odpovídá.

Primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) už v srpnu ubezpečila, že ačkoliv je bazén v Thermalu, který vlastní stát a ona je místopředsedou jeho představenstva, uveden do zkušebního provozu a kolaudace bude do roka, je zcela bezpečný pro své návštěvníky. "Za město i za sebe jsem samozřejmě moc ráda, že se podařilo bazén otevřít i přesto, že jsou tam ještě věci, které nejsou zcela dodělané,“ uvedla primátorka při jeho srpnovém otevření. „Podstatné a důležité je, že se hotel Thermal a jeho bazén po mnoha desítkách let konečně opravily. Práce budou pokračovat doděláváním saun a věřím, že dokonce tohoto roku už bude bazén úplně celý připravený pro to, aby mohl nabídnout širokou nabídku služeb," poznamenala.