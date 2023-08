Už podruhé hostily v sobotu Karlovy Vary v rámci Karlovarského kulturního léta současnou ikonu české raperské scény Yzomandias, který zde v rámci vydavatelství Milion Plus vystupoval s dalším raparem Nik Tendem (Dominik Citta).

Karlovarské kulturní léto hostilo v sobotu ikony současného českého rapu. | Video: Deník/Jana Kopecká

Právě Yzomandeias label Milion Plus založil. Předskokany jim dělal neméně známý PTK (Patrik Aišman), rodák z Chebu, který je znalci z oboru označován za nekorunovaného krále českého undergroundu, který má značný potenciál. Sobotní koncert byl beznadějně vyprodaný.

Yzomandias, vlastním jménem Jakub Vlček, který dříve používal pseudonym Logic, má ke Karlovým Varům ještě mnohem blíže. Dvaatřicetiletý hudebník se totiž narodil právě v tomto lázeňském městě. Patří mezi průkopníky takzvaného stylu trap na české rapové scéně a na pódiu předvádí vizuálně-stylovou show po vzoru amerických rapperů. Jeho nepřehlédnutelným znakem stejně obou dalších interpretů, kteří tvoří typickou subkulturu patřící k tomuto hudebního žánru, je výrazně potetovaný obličej, zlaté zuby, drobné dredy, mohutné prsteny a značkové oblečení. Výrazný styl nese s sebou i velmi vulgární texty a vyjadřování.

Právě pro kontroverznost a pro jejich vulgárnost těchto interpretů se už na jaře spustila mezi Karlovaráky na sociálních sítích bouřlivá diskuse, zda takové hudebníky do Karlových Varů na oficiální akce města vůbec zvát. Většina diskutujících se ale shodla na tom, že to je prostě dnešní trend a že je dobře, že i takoví hudebníci na Karlovarském kulturním létě vystupují.

Atmosféra na sobotním koncertě byla, jak se dalo očekávat, přeplněna energií. Kdo by zde ale hledal typické vyznavače rapu, ten by se hodně spletl. Průměrný věk publika odhadem jen těžko dosahoval 18 let. V davu byli opravdu hodně mladí teenegaři, někteří jen těžko dovršili druhého stupně základní školy. Nálada v rozdováděném kotli byla přitom hodně bouřlivá a vystupující několikrát přivolávali pomoc pro kolabující fanoušky.