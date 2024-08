Yzomandias místní fanoušky chválil. Věkový průměr nepřesáhl dvacet let, v publiku byly i děti, mnohé v doprovodu rodičů. „Karlovy Vary je nejlepší město na světě!“ Karlovaráci dokonce podle vystupujících předčili fanoušky z Prahy, když po pokynu, že mají jít dolů, museli po odpočítávání vyskočit. „Bohužel, nejde to. Nemůžeme přidat už nic, pokud se chceme příští rok znovu sejít,“ vysvětloval Yzomandias, proč musí koncert skončit ve 22 hodin.

Vyznavač stylu trap s výrazným tetováním na obličeji a tvrdými texty si nachází oblibu především u náctiletých. Karlovy Vary ho milují, a on je, koncerty před Thermalem navzdory své kontroverzi opakovaně vyprodává. „Yzomandias není sice pro každého, ale my chceme dát v rámci KKL příležitost fanouškům různých žánrů, aby si každý přišel na své. Nechceme v Karlových Varech dělat jen jednobarevnou kulturu,“ uvedl před časem Josef Dlohoš, ředitel infocentra. „Konkrétně Yzomandiasovi jsme nabízeli koncert v KV Areně, on tuto možnost ale odmítl. Před Thermal se rád vrací, hodně mu to tu sedí a koncertování na tomto místě je na jeho žádost,“ dodal ředitel.

A na co se mohou lidé ještě v rámci KKL těšit? Tato sobota bude klidnější, protože se před Thermal chystá Mňága a Žďorp. Poslední prázdninový víkend pak bude patřit Báře Polákové a úplnou tečkou pak bude opět rap, tentokrát v podání Kokyho, který spadá také pod nahrávací studion Milion +, Sawsane a Robina Zoota.