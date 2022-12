Právě budovaná cyklostezka povede z Chodova přes Chranišov, Nové Sedlo a Loučky, kde skončí u porcelánky. Právě do ní míří mnoho lidí za prací. Povrch bude asfaltový a na tříkilometrovém úseku najdou cyklisté i devět stání pro kola.

Aby se bylo možné napojit bezpečně na páteřní cyklostezku podél Ohře, plánuje už nyní Mikroregion Sokolov východ navázání další cyklostezky, která povede až do Lokte. Měla by být dlouhá necelých osm kilometrů a hotová by mohla být do dvou let. "Nyní se pracuje na projektové dokumentaci. Náklady ještě neznáme, ale již teď víme, že bez dotace to nepůjde," dodal Picka.

Svazek obcí Mikroregion Sokolov tvoří pět měst mezi něž patří Sokolov, Loket, Chodov, Březová a Nové Sedlo. Dále je ve svazku dalších devět obcí ze Sokolovska i Karlovarska.