Karlovy Vary - V bytě ve Svahově ulici v Karlových Varech se ve středu vznítil nahromaděný odpad. Obyvatelé domu stihli ještě před příjezdem hasičů opustit dům, ale majitelku bytu převezl vrtulník s popáleninami na kliniku v Praze. Kromě ženy nebyl nikdo jiný zraněn. Vyšetřovatel odhadl škodu zhruba na 100 000 korun. Pravděpodobnou příčinou požáru byla nedbalost při používání kamen. U požáru zasahovaly čtyři hasičské sbory a sedm vozidel.

POŽÁR v druhém patře obytného domu hasily čtyři hasičské sbory. | Foto: HZS Karlovy Vary

„Požár zachvátil byt ve druhém patře. V době příjezdu hasičů byla v okně hořícího bytu žena, které oheň a kouř zabránily v úniku," uvedl mluvčí karlovarských hasičů Martin Kasal. Hasiči na záchranu uvězněné ženy použili záchranný automobilový žebřík a s dýchací technikou vstoupili do bytu dveřmi. Ženu nakonec snesli do bezpečí po schodech. Přesto utrpěla vážné popáleniny, kvůli kterým musela být letecky transportována do Prahy. Hasičům se nakonec podařilo požár uhasit i přesto, že jim jejich práci komplikovalo vybavení bytu i odpad.

„Kvůli velkému množství věcí v bytě byl k domu přistaven kontejner, do něhož hasiči odpad vyhazovali," řekl Kasal. „O odpadový kontejner si hasiči zažádali na karlovarském magistrátu," potvrdil mluvčí Jan Kopál.

Díky tomu, že obyvatelé domu nečekali a sami opustili hořící dům, kromě ženy uvězněné v hořícím bytě se nikomu dalšímu nic nestalo.

„V podvečerních hodinách hasiči byt znovu zkontrolovali, ale žádné další nebezpečí nehrozilo," doplnil Kasal. Obyvatelé domu se pak mohli do svých bytů opět vrátit.