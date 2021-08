„Všichni se tu bojíme. Nikdo proti nim otevřeně nepůjde, protože máme strach ze msty. Všem by se nám nesmírně ulevilo, kdyby garáže v Jabloňové ulici zmizely,“ říká jeden z obyvatelů Staré Role, který žije v těsné blízkosti Jabloňové ulice a z obav o svou bezpečnost chce zůstat v anonymitě.

Problém v Jabloňové ulici trvá minimálně dvacet let. V poslední době se do opuštěných garáží, kterých zde zůstalo už jen pár, nastěhovali i narkomani. Vytvořili zde vlastní ghetto, komunitu, do které odmítají kohokoliv vpustit. Přesvědčili se o tom i redaktoři Deníku, kteří zde před pár týdny chtěli pořídit fotografie. S místní komunitou narkomanů se dostali do verbálního konfliktu, který málem skončil poštváním bojových psů.

O problému léta ví městská policie i vedení magistrátu včetně úředníků. Potíž je v tom, že zbývající garáže, které slouží jako zázemí pro bezdomovce, vlastní soukromé osoby. „Odbor majetku se záležitostí dlouhou dobu zabývá. Vyzývá majitele, aby městu garáže darovali, ti to ale odmítají. Vyvlastnění nepřichází v úvahu,“ vysvětluje náměstek primátorky Petr Bursík (ODS). Na dotaz, zda by město garáže odkoupilo, když je lidé odmítají darovat, odpovídá: „Výkup nelze, to by bylo diskriminační vůči těm, kteří už je na město převedli zdarma, to by bylo nefér.“

Problémem v Jabloňové ulici se už zabývalo i bývalé vedení města. „My jsme tenkrát obeslali všechny vlastníky s nabídkou, že kdo chce, může na město zdarma své garáže převézt a tím se může zbavit všech starostí spojených s jejich likvidací. Nikoho jsme ale nenutili, aby nám garáže daroval,“ vzpomíná bývalý primátor, současný hejtman Petr Kulhánek (KOA).

Garáže v Jabloňové ulici a jejich obyvatelé přitom ale značně zaměstnávají městské strážníky. „Jen za letošní rok tu evidujeme téměř čtyři sta událostí. Jde vesměs o kontroly, které tu provádíme. Na den jsou to takové dva výjezdy v průměru. Někdy jde o opakované akce za den třeba jen kvůli jedné záležitosti, kdy strážníci kontrolují, jak se situace vyvíjí,“ konstatuje velitel Městské policie Karlovy Vary Marcel Vlasák.

I on by stejně jako místní uvítal, kdyby město problém v Jabloňové ulici jednou provždy vyřešilo. Strážníkům pomáhá i bezpečnostní kamera, která je pohyblivá a není proto vždy otočená právě na garáže. „Díky ní máme řadu podnětů k výjezdu. Například jde o vypalování kabelů ale i to, když osadníci z Jabloňovky kradli lidem z okolí dřevo. Její záběr je ovšem omezený,“ poznamenává velitel Vlasák.

Že v garážích opakovaně hoří, vědí dobře místní. „To, co se tam děje, je opravdu hrozné a rozhodně se nám v blízkosti garáží nežije právě dobře. Buď tam hoří, nebo se tam rvou, křičí na sebe, jsou vulgární, což slyší i naše děti. Tahají sem bordel, který pak odhazují na nedalekou louku. Rušno je tam hlavně v noci, přes den spí. A těch aut, kolik tam jezdí. Šušká se, že se tam prodávají drogy, proto tam asi jezdí tolik aut,“ svěřuje se muž a dodává: „Máme strach se proti nim ozvat. Každý by si přál, aby se to vyřešilo, ale všichni se bojíme. Zatím nám nikdo naštěstí nepřelezl plot.“