Na letecké spojení mezi karlovarským mezinárodním letištěm s bulharským Burgasem mohou lidé z Karlovarského kraje letos zapomenout. Vyplynulo to z informací krajského radního pro dopravu Jana Bureše (ODS) při jednání krajského zastupitelstva.

„Čedok, který měl letecké spojení organizovat, uvedl, že ani s krajskou podporou není schopen sehnat dopravce , který by spojení zajistil,“ sdělil krajský radní Bureš.

Kraj chtěl tento letecký most, celkem se mělo jednat o třináct mimořádných letů, podpořit částkou 1,3 milionu korun. „A to na pokrytí nákladů na let z důvodu přeletu letadla z Prahy a jednoho mezipřistání v Pardubicích,“ vysvětlila důvod finanční podpory Jana Pavlíková, krajská mluvčí.

Mimořádné spoje měly z Karlových Varů do Bulharska létat přibližně od 21. června do 21. září.

Stejně tak chce kraj podpořit obnovení letů do Moskvy, které organizuje nízkonákladová letecká společnost Pobeda. Zda ale budou i tyto lety po zhoršení česko – ruských vztahů obnoveny, to zatím není jasné.

Krajský jednorázový příspěvek letišti na tato letecká spojení měl činit celkem 2,3 milionu korun.

Podle hejtmana Petra Kulhánka (STAN) by kraj tyto peníze poskytl z přebytku hospodaření za rok 2020.