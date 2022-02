Cestovní kancelář Čedok nabídne během hlavní letní sezóny přímé lety z Karlových Varů do turecké Antalye. Obyvatelé Karlovarského kraje či okolí tak mohou odletět na dovolenou pohodlně ze svého regionálního letiště a vybrat si z celého portfolia hotelů i poznávacích zájezdů v Turecku. Do oblíbené letní destinace budou klienti létat na palubě letadel letecké společnosti Smartwings. Týdenní či dvoutýdenní zájezdy na Tureckou riviéru jsou již v prodeji.

„Vzhledem ke zvýšené poptávce po dovolené v Turecku jsme se rozhodli v létě navýšit nejen kapacity pokojů, ale také přidat další odletové místo. Jako jediná cestovní kancelář budeme nabízet přímé lety z Karlových Varů. Vidíme velký potenciál u klientů z Karlovarského kraje, kteří nemusí letos cestovat na jiná letiště a naopak mohou pohodlně odletět přímo do Antalye. Zájezdy určitě zaujmou i místní zahraniční klientelu, která si tuto oblast velmi oblíbila,“ uvedl Stanislav Zeman, generální ředitel Čedoku.

Klienti, kteří si chtějí užít dovolenou na Turecké riviéře, si mohou vybrat z širokého nabídky ubytovacích kapacit, zejména ze čtyřhvězdičkových a pětihvězdičkových hotelů s all inclusive. Čedok ve vybraných hotelích nabídne pro rodiny i zábavný program pro děti s českými animátory. Pro cestovatele s chutí poznávat Turecko jinak než z pláže plánuje i poznávací okruhy, například s návštěvou travertinových kaskád Pamukkale, prvního hlavního města Osmanského impéria Bursy či metropolí Istanbulu a Ankary.

Turecká riviéraZdroj: iStock

„Plánované charterové lety do atraktivní turecké destinace Antalye jsou skvělou novinkou pro karlovarské letiště. Přinesou letišti kýžené oživení po covidovém zimním spánku a samozřejmě i velmi žádoucí finanční výnosy. Při plné obsazenosti letadel by šlo až o 2 800 odlétajících pasažérů. Věřím, že s podporou letiště i kraje si tato linka mezi obyvateli regionu najde své cestující a že je to začátek dlouhodobější spolupráce s Čedokem,“ řekla Alice Justina Undus, jednatelka Letiště Karlovy Vary.

„Jsme velmi rádi, že karlovarské letiště bude moci díky spolupráci s Čedokem nabídnout lidem z našeho kraje možnost letět na dovolenou do Turecka přímo z krajského města. Kraj podpoří provoz linek a věříme, že je to první signál lepších časů karlovarského letiště,” okomentoval hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Přímé lety z Karlových Varů do Antalye bude pro Čedok realizovat letecká společnost Smartwings letadly typu Boeing 737-800 pro 189 cestujících. Chartery z karlovarského letiště poletí každou středu od 15. června 2022 do konce září. Doba letu potrvá přibližně tři hodiny.

„Jsme rádi, že letecké spojení do této oblíbené destinace v Turecku můžeme nabídnout také z Karlových Varů. Smartwings budou během letní sezóny provozovat lety celkem z pěti českých letišť,“ doplnil Petr Šujan, obchodní ředitel Smartwings.

Zdroj: Čedok a.s.