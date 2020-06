Zchátralý evangelický kostel v Horní Blatné rekonstruuje místní rodina Tyrmerů. Odkoupila jej od bývalého majitele a ráda by z něj udělala kavárnu s galerií.

Evangelické kostel v Horní Blatné opravuje rodina Tyrmerových. | Foto: Dominik Hron

Mohly by se v něm konat i svatební obřady. Měl by se stát atraktivním místem, které by do Horní Blatné přilákalo české a zahraniční turisty. „Dlouho chátral, jsme rádi, že ho rodina koupila a snaží se ho opravit,“ říká starosta města Robert Petro.