K životu jej znovu probudil podnikatel Vladimír Lažanský a krásu celého areálu včetně rozlehlé zahrady, kterou kdysi obdivoval i Karel Čapek, znovu otevřel veřejnosti. A pak přišla covidová rána. Zámek, pivovar i restauraci pandemie zavřela.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkVladimír Lažanský ovšem svůj pověstný optimismus a chuť k práci neztratil. O své malé království, které budoval 30 let, začal bojovat. "Z krize se chceme proinvestovat, a děláme pro to vše," nastínil svůj program, jak přežít koronavirem zasaženou, a tudíž komplikovanou dobu.

Až se brány památek a restaurací otevřou, zdejší hosté tak budou moci kromě výborného pohostinství a pohodového klidu využít i nabídku na ubytování v novém penzionku. Kolaudace se chystá už na duben a k dispozici bude šest pokojů pro dvacet lidí, z nichž dva jsou zařízeny jako apartmány. Další novinkou bude rozšíření restauračních služeb o vedlejší, dosud poničený trakt prapůvodního pivovaru, který byl v Chyši založen v roce 1580.

Podnikatel Vladimír Lažanský ale přiznává, že bez pomoci státu by si tento postup dovolit nemohl. "Čerpáme státní covidovou podporu, na níž máme nárok, a 15 zaměstnanců tak máme zajištěných. A i když náklady hradit musíme, myslím, že přežijeme. Nemusíme platit nájem, jsme ve svém, a nemáme úvěry. To je velké plus," shrnuje svou současnou podnikatelskou situaci Vladimír Lažanský.

Přestože v Chyši nucenou pauzu využili především k práci, doufají, že se hosté budou moci brzy vrátit a dopřát si třeba doušek zdejšího výborného piva Prokop. Ostatně Prokop byl jedinou pochutinou, kterou během pandemie a lockdownu mohli lidé stále konzumovat. I když si zlatavý mok j mohli zakoupit pouze v lahvích.