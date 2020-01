„Ještě v pátek jsme jich měli 20. Všechny jsme během pondělka vyprodali, nemáme je ani pro sebe. Ale objednali jsme je a ještě tento týden by měly přijít,“ uvedla Marta Kosinová z lékárny na Moskevské ulici s tím, že každý druhý zákazník se na roušky ptá. Zdravotníci upozorňují, že obyčejné roušky za pár korun před nebezpečnými viry ale neochrání.

Mnoho lidí navíc doma zavádí přísnější opatření. „Sice se nebojím, ale raději dodržuji všechna opatření jako při chřipkové epidemii. Častěji si myji ruce, jím hodně zeleniny a ovoce a samozřejmě se vyhýbám místům s větší koncentrací lidí. Navíc jsem se nechala na podzim očkovat proti chřipce. Vím, že to asi vůči tomu viru nebude účinné, ale doufám, že kdyby mě to potkalo, tak budou následky menší,“ říká seniorka Anna Čermáková z Chebu. Její vrstevník Miroslav Kratochvíl z Chebu si myslí, že koronavirus se do města nedostane. „Ale překvapuje mě, že vláda dál nechává létat přímé linky z Číny do Prahy. To je naprostá prasárna nejhrubšího zrna. Proč ty linky alespoň na 14 dní nezastavili? Vždyť čínským úřadům může kdokoliv nakažený uniknout a přicestovat sem. Ať tam mají kontroly, jaké mají. Je to hazard s naším zdravím,“ tvrdí senior.

Lenka Havlová z Chebu strach z nakažení má, protože tráví v Asii dovolenou. „Tak obavy trochu máme. Na druhou stranu dovolenou trávíme sice v Asii, ale poměrně daleko od Wu-chanu, takže v relativním bezpečí.“ Největší hrůzu mám z cesty domů. Letíme totiž přes Čínu, přesně tam, kde koronavir je. Ale nestresuji se, investujeme do roušek a rukavic a věřím, že to bude v pohodě,“ napsala Deníku z dovolené.

V Karlovarském kraji zatím v souvislosti se šířením nákazy žádná mimořádná opatření nechystají. „Vzhledem k charakteru letů a typu cestujících se letiště nechystá přijmout žádná speciální opatření. Situaci ovšem sledujeme a monitorujeme,“ uvedl Jiří Pos, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary.

Žádná speciální opatření nechystají ani v karlovarské nemocnici. „Jsme nemocnice, která musí být na podobné situace připravená. Už nyní jsme schopni izolovat pacienta s infekčními chorobami,“ reaguje mluvčí nemocnice Vladislav Podracký. Nemocnice podle něho pořádá pravidelně různá cvičení. „Nedávno jsme například cvičili, jak bychom postupovali v případě, kdyby se u nás léčil pacient s ebolou,“ doplňuje mluvčí s tím, že nemocnici zatím nekontaktoval žádný pacient, u něhož by bylo podezření na koronavirus.