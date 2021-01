„Výsledky jsme poslali na krajský úřad i ministerstvo vnitra. Teď čekáme, jak vyjdou závěry EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí – poznámka redakce). I to ale zdržuje nouzový stav. EIA se musí totiž veřejně projednat,“ vysvětluje starostka obce Lucie Hostašová.

Vedení obce podniklo mezitím další kroky, a tak se obrátilo na pracovníky z Muzea Karlovy Vary. „Zjistili, že na předmětných pozemcích se vyskytují vzácné dřeviny, které zanesli do národní databáze,“ pokračuje starostka Hostašová.

Podle ní investor doposud navíc neřešil dopravní dopady. Hory se totiž nacházejí nedaleko strategického uzlu na R6, kde vjíždí na rychlostní silnici řada řidičů. Spuštění provozu v halách by v dané lokalitě znamenalo obrovský nárůst aut. „Doprava by se dotkla všech, kteří jezdí do Globusu, Jenišova, Tašovic či Doubí. Je otázkou, zda sjezdy nápor dopravy zvládnou. O tomto problému jsme proto rozhodnutí jednat s novým vedením Karlovarského kraje. Doprava se bude muset ale řešit se všemi dotčenými orgány, tedy i městem Karlovy Vary. Zatím však nemůžeme nic dělat, musíme počkat, až pandemie opadne,“ dodává starostka.

Investor koupil pozemky o rozloze 74 tisíc metrů čtverečních asi před dvaceti lety s tím, že tam postaví Centrum služeb a obchodu. Mělo se jednat o obdobu plzeňské Olympie s obchody, multikinem a službami. Z původního plánu zůstal jen název. Majitel tam chce postavit dvě haly, které mají prý sloužit jako zázemí pro internetový obchod. Lidé se ovšem obávají, že by haly mohl využívat i jako výrobní, například jako lakovny. V referendu, které se konalo 23. července loňského roku, přišlo hlasovat z celkových 244 voličů 132, tedy více než 54 procent. Z platných hlasů stavbu podpořilo pouze šest lidí, 125 bylo proti.