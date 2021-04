V nich přebývala většina bezdomovců, kteří si areál pivovaru přisvojili jako své útočiště. Problémy s nimi ale v této lokalitě přetrvávají. Potvrdil to velitel městské policie Marcel Vlasák.

V souvislosti s odstavenými kamiony vyjížděli hasiči do pivovaru k opakovaným požárům. Při jednom z nich dokonce část kamionů shořela. „Vozidla tady měla zaparkovaná v rámci nájmu jedna firma. Přebývali v nich bezdomovci, kteří pak kolem nich vypalovali nakradené kabely. V současné době nemáme informace, že by v areálu přebývali nějací lidé," říká Miroslav Příkop, který zpracovává pro majitele pivovaru, jímž je společnost AF Company, za níž stojí podnikatel Alisher Kasymov, projektovou dokumentaci.

Majitel pivovaru už na konci roku odstranil z areálu odpadky, které tam nepřizpůsobiví občané nanosili. Odklid černých skládek ho stál miliony korun. Hasiči ani strážníci si ale zatím velké naděje, že by mohlo být už nyní lépe, nedělají. „Areál stále představuje velké riziko. To pomine, až budou zchátralé objekty odstraněny. Osoby, které tam přebývají, rozdělávají oheň, na kterém si buď ohřívají jídlo nebo na něm vypalují kabely. A to je zkrátka problém," konstatuje mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

A tvrdí to i velitel strážníků. „Bohužel, ani poté, co byly kamiony odstraněny, nedošlo k výraznému zlepšení situace. Do areálu sice nemáme přístup, nechodíme tam, protože je v soukromém vlastnictví, ale máme informace o tom, že lidé bez domova přespávají v rozpadlých objektech," poznamenává velitel Vlasák. Rybáře mají i nadále podle něho mezi Karlovaráky statut nejproblémovější a nejnebezpečnější části v lázeňském městě. Že se tam ve velkém koncentrují lidé na hraně společnosti, nahrává hned několik faktorů - řada heren, zastavárny, nechvalně proslulé ubytovny a zchátralé opuštěné areály. Bezdomovci přespávají i před vchody domů a na zastávkách, kde si podle karlovarských radních dělají své pelíšky.

Proto všichni doufají, že se pivovar už brzy změní. Společnost AF Company ho chce přestavět na moderní novou čtvrť. V rámci první etapy by mělo být postaveno 140 bytů. V komplexu se počítá i se službami, supermarketem a parkovištěm. "V současnosti opravdu intenzivně pracujeme na projektové dokumentaci. Pokud vše půjde dobře, pak bychom na konci letošního roku žádali o vydání územního rozhodnutí. Záleží pochopitelně na všech dotčených orgánech - magistrátu, hygieně i třeba policii," dodává Příkop.

Pokud by majitel povolení získal, pak by mohla začít i první část přestavby, a to demolice problémových zchátralých objektů. „K té přistoupíme v momentu, až dostaneme od úřadu povolení, že tam skutečně můžeme stavět,“ uzavírá projektant.