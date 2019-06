Boží Dar – Stavební firmy stále odstraňují sutiny ze střechy vodárny na Myslivnách. Ta se propadla letos v únoru pod vahou sněhu.

Střešní konstrukce se akorát zřítila, když na jejím odlehčení pracovali hasiči. Ti se snažili odstranit více jak dvoumetrovou vrstvu sněhu. „Pod propadlou střechu jsou technologie na čištění vody, takže se musí postupovat pomalu a opatrně,“ vysvětluje ředitel společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary Antonín Jágl. Do prostoru vodárny je zakázaný vstup, protože je obvodové zdivo stále nestabilní. To je propadem střechy narušeno a řemeslníci musí část ubourat. „Nad vodárnou postavíme novou střechu a vše by mělo být hotové do začátku zimy,“ doplňuje Jágl.