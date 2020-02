Objekt někdejšího výchovného ústavu v Nové Roli se konečně dočká nového využití. Po mnoha letech jednání a čekání se z něj stane soukromý domov pro seniory.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

„Jsem za to moc ráda, protože jsem se dlouho snažila o to, aby se věci pohnuly a mohla tady vzniknout tato služba. Seniorů v našem městě stále přibývá,“ uvedla starostka města Nová Role Jitka Pokorná. Výchovné zařízení bylo zrušeno v roce 2013a opuštěný objekt koupilo město od ministerstva školství. Následně oslovilo investory s možností vybudovat tady právě domov pro seniory, denní stacionář nebo podobné zařízení. „Mám zprávu, že už na začátku příštího roku by se do nového domova pro seniory měli začít přijímat první klienti,“ dodala Jitka Pokorná.