Vznikl přestavbou bývalého výchovného ústavu pro nezletilé dívky, který skončil svou činnost asi před čtyřmi lety. Jednou z vhodných variant na přestavbu se podle starostky Nové Role Jitky Pokorné ukázal právě domov pro seniory.

„Ústav nevyhovoval z kapacitních důvodů a z hlediska požadavků ministerstva školství byl nadále neudržitelný. Město si nechalo zpracovat projektovou dokumentaci na přestavbu objektu na domov pro seniory. Pro Novou Roli by to byla ale velká finanční zátěž, aby se do takové realizace pustila, musela by zásadně omezit jiné aktivity, což jsme nechtěli,“ vysvětluje starostka.

A tak město vyhlásilo výběrové řízení na soukromého investora, podmínkou přitom bylo, že součástí smlouvy bude právě zmiňovaná projektová dokumentace. „Tím jsme chtěli zamezit tomu, aby v objektu vznikly malometrážní byty určené na kšefty s chudobou. Chtěli jsme postavit smysluplné zázemí pro nejpotřebnější seniory,“ pokračuje.

Na podzim roku 2018 tak vítěz soutěže, pražská společnost Ambeat Real Estate, začala s přestavbou. Minulý týden byl objekt zkolaudován, během února a března bude kompletně vybaven a nastoupí také nový personál, aby v dubnu mohli nastoupit první klienti.

PÉČE BUDE NADSTANDARDNÍ

„Kapacita domu je 62 lidí, přičemž z 90 procent půjde o jednolůžkové pokoje. Jedna buňka bude vždy obsahovat dva jednolůžkové pokoje a společné sociální zázemí. Prostory odpovídají potřebám 21. století, velký důraz je kladený na soukromí klientů i jejich sociální potřeby. Počet zaměstnanců bude tak vysoký, že každému seniorovi se dostane nadstandardní péče,“ líčí Pokorná.

Zázemí je podle ní připraveno i pro imobilní klientelu. „Jde o klasický domov pro ty seniory, kteří potřebují nepřetržitou čtyřiadvacetihodinovou asistenci. Přijímáni budou na základě příspěvku, jehož výše se bude odvíjet od finančních možností každého klienta. To je v těchto zařízeních standardní,“ dodává starostka Nové Role.

Nový domov pro seniory už má vybrané i vedení. Podle starostky je spolupráce mezi zařízením a městem dobře nastartována. Domov totiž v rámci poptávky po personálu oslovuje i místní obyvatele. (jako)