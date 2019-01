Nová Role - Letošní předvánoční adventní svátky budou mít pro ředitelku Základní umělecké školy v Nové Roli zřejmě trpkou příchuť. Výsledek veřejnosprávní kontroly v této příspěvkové krajské organizaci je totiž žalostný.

Ilustrační foto | Foto: Deník

„V účetnictví školy byla zjištěna závažná pochybení, a to ve výši 65 tisíc korun. Z Fondu kulturních a sociálních potřeb škola například v rozporu s vyhláškou zakoupila za téměř 19 tisíc korun obuv," uvedl Edmund Janisch (ČSSD), krajský radní pro školství.

Toto pochybení bude stát ředitelku Květu Teturovou dvě srážky z platu. Osobní ohodnocení tudíž dvakrát na výplatní pásce neuvidí.

„Šlo zřejmě o nevědomost, ne o úmysl. Peníze jsou ovšem zaúčtovány špatně," doplnil radní Janisch. Ředitelky Květy Teturové se zastal také krajský náměstek Jakub Pánik (ČSSD). I on poukázal na to, že ředitelka nic nevzala a peníze se neztratily. „Inventura pouze zjistila nesrovnalosti ve vyúčtování," obhajoval ji.

Radní Janisch ale naznačil, že by ředitelku potrestal daleko více, to ale na krajské radě neprošlo.

„Na jaké boty peníze použila? Nevím, snad na lodičky? A co účetní, za niž ředitelka zodpovídá?" durdil se Edmund Janisch. Jenomže náměstek Pánik je přesvědčen o tom, že žáci při účinkování na koncertech musejí mít obuv přiměřenou této kulturní události. „Prostě to byla částka špatně zaúčtovaná. A za to byla ředitelka dostatečně potrestaná," konstatoval Pánik.

Ředitelka Květa Teturová včera po celý den nezvedala telefon a mobil měla vypnutý, její vyjádření redakce proto nezískala. Její názor na celou záležitost proto otiskneme v nejbližších dnech.