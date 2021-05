Do velkých finančních, ale i organizačních problémů se dostávají organizace, které nabízejí zájmovou činnost pro děti z Karlovarska. Ve velkém vracejí příspěvky a jejich představitelé netuší, zda vůbec rodiče budou ochotni své děti v září do kroužků znovu přihlásit.

"Ta situace není vůbec dobrá. Potýkáme se s chaosem a velkou nejistotou. Teď to ještě zvládneme, ale otázkou je, co nastane v září," říká Zuzana Funková, která v Karlových Varech organizuje lekce angličtiny, jež patří mezi velmi vyhledávané. "Zatím vím, že nás to bude stát určitě přes sto tisíc korun. Ne ale všude budeme příspěvky vracet. Některá výuka běžela totiž on - line, takže v těchto případech poplatky zůstanou, protože jsme to odučili na dálku. Příprava na tyto hodiny byla přitom až třikrát náročnější, než kdyby byla standardní. V případě kurzů na školách to je jiné, tam se výuka zásadně zkrátila, a část příspěvků budeme tedy vracet. To se týká i dětí z prvních a druhých tříd, kde se kurzy také hodně zkrátily, protože takto malé děti dlouho on - line nevydrží," vysvětluje Funková.

Rozpočítat, co se komu bude vracet, je podle ní značně náročné. Obtížné je také plánování do budoucna. "Pro nás v tuto chvíli platí, že můžeme dělat kurzy venku, a to v maximálním počtu dvaceti dětí. Jenomže my k tomu nemáme žádné venkovní prostory. Výuku jsme tak obnovili zatím jen v kurzech pro školky. První jsme měli toto úterý a bylo to naprosto famózní. Malé děti vůbec nic za ty měsíce nezapomněly," konstatuje pořadatelka kurzů angličtiny, která se obává, co přinese podzim. "Problém je například s udržením lektorů, které máme z poloviny ze zahraničí. Vůbec si netroufám odhadnout, jaká bude obsazenost v září. Nevím, jak lidé budou reagovat a zda budou věřit, že vše bude opět v pořádku, a budou ochotni zaplatit za kurzy," dodává Funková.

Ve Volejbalovém klubu Karlovy Vary šli poněkud jinou cestou. Ačkoliv se volejbalisté potkali jen párkrát, příspěvky jejich rodiče zpět nedostanou. "My jsme to vyřešili formou kompenzací příspěvků na příští rok. Místo čtyř tisíc tak zaplatí polovinu. Žádný rodič s tím neměl doposud problém," říká manažer volejbalového klubu Jiří Vondráček.

Jak totiž vysvětluje, na základě výše příspěvků se odvíjí získání dotací. "Objem peněz v příspěvcích deklarujeme v žádostech o dotace. Abychom je mohli dostat, jsme podmíněni výší členských příspěvků. Kompenzace je tedy nejjednodušší způsob, jak se s touto situací vypořádat. Členské příspěvky používáme i na investice, a v praxi to funguje tak, že vlastně utrácíme peníze, které ještě nemáme. Investovali jsme přes 300 tisíc do nových kurtů a ještě jsme na to nedostali žádnou dotaci. Tak trochu s hrůzou čekáme, co bude a zda peníze dostaneme," vysvětluje Vondráček, podle něhož budou pochopitelně kvůli špatné finanční situaci investice v klubu v příštím roce mnohem nižší.

Velké problémy způsobila pandemie i domům dětí a mládeže. Nejinak je na tom i ten karlovarský. Ředitelka Dana Babincová odhaduje, že vracet budou až 400 tisíc korun. "Je to kolem devadesáti procent příspěvků. K dispozici nám tak zůstávají pouze provozní peníze, které postačí jen na pokrytí základních energetických nákladů. Na nákup pomůcek, které potřebujeme pro kroužky, už nám nic nezbývá," stýská si ředitelka Babincová. "Podařilo se nám rozběhnout pár vnitřních kroužků za omezených podmínek, kdy na nich mohou být přítomny tři děti a jeden učitel, jako je keramika, šachy, výtvarný kroužek pro malé a hudební kroužek. Ven chodit nemůžeme, protože počasí není ideální. Jenomže zpět se nám už příliš dětí nevrací - je polovina května a na těch pár týdnů to pro mnoho rodičů už nemá význam," dodává.