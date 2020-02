Doby, kdy si mnozí vylepšovali svůj rozpočet odvozem papíru do sběrny, jsou pryč. V současné době se totiž za odvezený papír doplácí. Zatímco ještě před rokem dostali lidé za kilogram papíru přibližně 1,30 koruny, dnes stejnou sumu za každý kilogram zaplatí.

Mohou za to především dva hlavní faktory – nová legislativa v Číně a kůrovcová kalamita, která postihla nejen Českou republiku, alei ostatní státy Evropy. „Je tomu tak v celé Evropě. Tato situace panuje asi od Nového roku,“ konstatoval zaměstnanec společnosti AVE, který si ale nepřál být jmenován.

Reakce lidí, kteří sem přijedou s papírem, jsou podle něho různé. „Samozřejmě jsou i tací, kteří jsou naštvaní. Hodně zaskočení jsou hlavně starší lidi, kteří střádají každý kus papíru, aby si mohli trošku přivydělat. A je to také paradox, protože všichni posloucháme, jak máme být ekologičtí a třídit odpad, a ve finále za to mají ještě platit,“ poznamenal zaměstnanec AVE. Ale je možné, že se tento trend ještě otočí. „V Německu se má stavět nová továrna, která by to mohla změnit,“ doplnil.

„Čína byla vždy významným odběratelem odpadového papíru z Evropy. Zavedla ale nové zákony a legislativu, na základě nichž už odmítá zahlcovat svou zemi odpadovým papírem a plastem. U plastu jsme pocítili změny už před třemi lety, s papírem to přišlo před pár měsíci,“ uvedl Martin Famfulík, vedoucí obchodu a asistent jednatele společnosti Resur.

Jak vysvětlil, Evropa je nyní doslova zahlcená odpadovým papírem, protože evropské papírny nebyly na takové objemy připraveny. „Všechno se pochopitelně řídí nabídkou a poptávkou. Papírny si tak nyní určují extrémně nízké výkupní ceny papíru, kterého je nebývalý nadbytek. A do toho se přidává kůrovcová kalamita, která už tak nízkou cenu sráží na opravdové minimum. A co si budeme povídat – někteří zpracovatelé jsou raději za nový materiál, i když z kůrovcového dřeva, než za několikrát zrecyklovaný papír,“ prohlásil vedoucí obchodu Resuru. „Doplatek za tunu papíru se v Karlovarském kraji může nyní pohybovat od tisícovky až do patnácti set korun,“ doplnil Famfulík.

„Odpady pochopitelně třídím, považuji to za normální a samozřejmou věc, kterou by měla dělat každá domácnost. Že bych ale za odvezený papír měl ještě platit? To opravdu ne. To s ním budu dále jezdit do kontejnerů na tříděný odpad,“ poznamenal Karlovarák Stanislav Skalský.